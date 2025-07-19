В России ужесточили правила перевозки детей в автокреслах

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил документ, который ужесточает требования к перевозке детей в транспортных средствах. Об этом стало известно из сообщения агентства РИА Новости .

В правилах дорожного движения, утвержденных правительством Российской Федерации, появилось новое понятие — «детская удерживающая система». Это устройство, которое предназначено для перевозки детей в автомобиле и помогает снизить вероятность получения ими травм или других повреждений.

Согласно распоряжению, такие элементы, как углубления, эластичные детали с застёжками, переходники, крепления, накладки на ремни безопасности и прочие аналогичные компоненты не относятся к детским удерживающим устройствам.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в документе четко определены критерии, которым должны соответствовать детские удерживающие устройства.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести систему, которая позволит отслеживать водителей без полиса ОСАГО с помощью камер и автоматически выписывать им штрафы. Штрафовать таких водителей начнут с осени 2025 года.