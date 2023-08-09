Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК»

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 9 августа.

Таким образом, почетное звание может быть присвоено работникам ОПК, а также другим гражданам, которые участвуют в государственной программе вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляют выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, за выполнение задач с опережением графика и за личные заслуги.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», – следует из текста указа.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 9 августа. Глава государства поручил правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию.

В начале июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году российская промышленность выпустила более 600 танков. Политик призвал нарастить объемы ОПК в РФ, а также расширить возможности оборонного сектора страны.

В декабре Путин провел встречу с руководителями организаций ОПК в Туле, в ходе которой поставил задачу обеспечить подразделения ВС РФ вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением.

27 мая Путин подписал указ об учреждении ордена Юрия Гагарина за заслуги в сфере космоса. Награду также могут получить иностранные граждане, которые отметились успехами в космосе и сотрудничали с Россией.

Впервые орденом Гагарина Путин наградил первую-женщину космонавта Валентину Терюшкову 12 апреля. 31 июля космонавта Антона Шкаплерова наградили вторым в истории орденом Гагарина.