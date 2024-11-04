Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

В России сегодня, 4 ноября, россияне отмечают День народного единства. В Москве президент страны Владимир Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, что принимали непосредственное участие в становлении российского государства в Смутное время при польской интервенции.

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику, помимо Путина, приняли участие представители различных религиозных конфессий в России, среди которых патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также на Красной площади присутствовали активисты различных общественных и молодежных организаций, таких как фонд «Защитники отечества» и «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

Ранее мы сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех российских граждан с праздником Дня народного единства, отметив необыкновенную сплоченность общества в наши дни.

День народного единства — один из самых молодых в России государственных праздников. Он ежегодно отмечается в стране 4 ноября, которое является выходным днем.