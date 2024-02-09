Путин: втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу

Заявления американского руководства о нужде в войне с РФ в случае поражения Украины являются дешевой провокацией. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном, которое опубликовано на его сайте.

Российский лидер заявил, что государства-члены НАТО старательно запугивают собственное население, нагнетая мнимую угрозу со стороны РФ. Путин добавил, что умные люди давно прекрасно понимают, что подобные заявления являются фейком. Таким образом он ответил на вопрос Карлсона, поинтересовавшегося мнением Путина о страхе НАТО перед войной и ядерным конфликтом.

«Раздувается российская угроза», – резюмировал Путин.

Президент РФ объяснил, что данные «страшилки» от Запада являются способом собрать как можно больше денег с налогоплательщиков для противостояния с РФ при помощи Украины.

«Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует - нет, послезавтра…Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков…», - сказал Путин.

Путин также ответил журналисту на вопрос о том, имеются ли у его страны какие-либо территориальные притязания на территории континента. Российский президент подчеркнул, что это исключено, так как глобальная война угрожала бы существованию человечества.