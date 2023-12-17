Путин заявил, что между РФ и Финляндией возникла проблема из-за НАТО

Президент России Владимир Путин рассказал о проблемах в отношениях между РФ и Финляндией. Глава государства подчеркнул, что между странами давно решены все споры, но присоединение Хельсинки к альянсу представляет дополнительные сложности.

Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину описал ситуацию с НАТО в целом. Российский лидер отметил, что государства Североатлантического альянса создают «искусственные» проблемы.

«Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения», – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что между Москвой и Хельсинки был спор из-за проблем в лесном комплексе. Они были связаны с развитием лесопереработки внутри страны. Путин отметил, что спор был незначительным на фоне сложившихся отношений между государствами.

По словам Путина, Россия теперь будет создавать на границе с Финляндией Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.

Финляндия официально стала частью НАТО 4 апреля 2023 года. Она подавала заявку на вступление в альянс вместе со Швецией в мае 2022 года.

Всего Североатлантический альянс объединяет 31 государство. В их числе США, Польша, Румыния, Эстония, Турция, Германия, Венгрия, Испания, Италия, Великобритания. Заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года подала Украина.