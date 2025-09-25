Путин заявил о развитии сотрудничества России с МАГАТЭ во всех направлениях

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество Москвы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) охватывает практически все ключевые направления, включая обеспечение глобальной ядерной безопасности. Об этом он сказал во время встречи с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси в Кремле.

По словам главы государства, взаимодействие затрагивает как развитие российской атомной энергетики, так и участие страны в международных проектах. Путин подчеркнул, что Россия готова и далее оказывать агентству помощь в решении «глобальных и ответственных задач».

Он напомнил, что Москва стояла у истоков создания МАГАТЭ в 1957 году и с того времени активно взаимодействует с организацией. Президент также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в Глобальном атомном форуме.

