Лукашенко пообещал передать Путину «весточки» от американцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать Владимиру Путину ряд сообщений, в том числе от американских представителей. Ключевая встреча лидеров запланирована на пятницу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко сообщил о намерении передать Владимиру Путину «весточки» от американцев в рамках личной встречи в Москве. Заявление белорусский лидер сделал по завершении своего участия в Глобальном атомном форуме, отвечая на вопрос журналистов.

Лукашенко уточнил, что накопился значительный блок вопросов, требующих обсуждения с российским коллегой. Он выразил уверенность, что сможет детально проинформировать о результатах переговоров уже на следующий день. Пресс-служба президента Белоруссии подтвердила, что в повестке встречи — сверка позиций по актуальным вопросам двусторонних отношений, оценка региональной обстановки и ключевые темы международной повестки.

Ранее Лукашенко заявил о том, что «Орешник» едет в Белоруссию.