Путину с Лавровым подарили по мечу из дамасской стали

Главе российского государства Владимиру Путину в честь 80-летия установления дипотношений между Россией и Сирией подарили меч из дамасской стали. Как сообщает РИА Новости, это сделал в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ посол арабской республики Башар Джаафари.

Как подчеркнул глава дипмиссии САР, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских отношений полностью отвечает интересам народов.

Отмечается, что дамасский меч был передан Путину через замглавы российского МИД Михаила Богданова. Аналогичный подарок достался и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Ранее президент России Владимир Путин ранее поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с годовщиной установления отношений между странами.