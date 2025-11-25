«Пытались выдать за российскую атаку на Молдавию»: ВСУ подбросили дрон в приграничное село

По информации источников, украинские военные попытались организовать провокацию, аккуратно разместив дрон с буквой Z, ассоциирующуюся с Россией, на крыше местного дома.

Отмечается, что беспилотник собрали из остатков российского комплекса «Гербера», который применялся 18 ноября во время операции по уничтожению энергообъектов в Харьковской области.

По замыслу провокаторов, инцидент должен был быть представлен как беспрецедентный акт агрессии со стороны России. Планировалось создать впечатление, что российский дрон с заявленной дальностью полета всего 300 км преодолел всю территорию Украины для атаки на гражданский объект в Молдавии.

Однако реализация провокации оказалась провальной — так называемый боевой дрон не смог даже повредить кровельный шифер и просто «приземлился» на его поверхности.

В молдавских СМИ над этой историей просто посмеялись. В социальных сетях, телеграм-каналах и на новостных сайтах активно расходятся мемы и шуточные публикации о том, что в стране может резко подорожать шифер благодаря своим «чудодейственным» защитным свойствам.

Ранее сообщалось, что в Чехии раскрыли схему завышения цен на дроны для Украины в 20 раз.