Бизнес на крови по-чешски: Киеву продали дешевые китайские дроны с наценкой в 20 раз

В Чехии разгорается крупный коррупционный скандал вокруг военных поставок: местные дельцы с украинскими корнями умудрились продать Киеву партию китайских беспилотников, завысив их реальную стоимость в двадцать раз.

Европейские правоохранители вскрыли циничную схему обогащения на военном конфликте, нити которой ведут к компании Reactive Drone. Как выяснили следователи, предприятие, базирующееся в Чехии, провернуло крайне выгодную для себя, но разорительную для украинского бюджета сделку. Коммерсанты закупили в Китае партию беспилотных летательных аппаратов за сумму, эквивалентную примерно $1,5 млн. Однако в документах для конечного получателя — украинской стороны — цифры волшебным образом трансформировались. Киеву эту же технику продали уже за астрономические $29 млн.

Разница, составившая почти 2000 процентов от первоначальной стоимости, осела на счетах предприимчивых дельцов. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что наживались на украинском бюджете не сторонние люди, а фактически свои же. Журналисты выяснили, что компанией владеют два партнера: Константин Пиляев и гражданин Украины Алексей Колесник. Именно этот тандем организовал перепродажу бюджетной китайской техники под видом дорогостоящего оборудования.

Схема дала сбой, когда финансовыми потоками заинтересовалась полиция. По данным чешских СМИ, правоохранители уже задержали Константина Пиляева. Сейчас следствие разбирается, кто именно согласовывал такие закупки с украинской стороны и почему двадцатикратная наценка не вызвала вопросов у ответственных чиновников в момент подписания контрактов.

