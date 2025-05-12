Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Агентство Rudaw сообщило , что Рабочая партия Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической организацией, заявила о своем самороспуске и прекращении вооруженной борьбы.

На съезде РПК было объявлено о переходе к политическим и демократическим формам борьбы, а также прозвучал призыв к международному сообществу оказать содействие в этом процессе.

Конгресс РПК, организованный после обращения лидера партии Абдуллы Оджалана с призывом к разоружению и самоликвидации, проходил с 5 по 7 мая.

В феврале Оджалан, отбывающий пожизненное заключение с 1999 года в тюрьме на острове Имралы, расположенном в Мраморном море, обратился к РПК с просьбой о роспуске и сдаче оружия. В ответ на это партия объявила о прекращении огня 1 марта и пообещала провести в мае съезд для обсуждения вопроса о самороспуске.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможности возобновления военных операций против РПК в случае, если партия попытается обмануть или замедлить процесс. Стоит отметить, что Оджалан и ранее выступал с аналогичными призывами к РПК, в частности в 2013 и 2015 годах.

Ранее сообщалось, что протесты против партии «Альтернатива для Германии» прошли в ФРГ.