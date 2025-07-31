Рада утвердила увеличение военных расходов на 412 млрд гривен в 2025 году

Верховная рада Украины приняла решение о перераспределении государственного бюджета на 2025 год, сделав акцент на военные расходы в пользу ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Суспильне». За соответствующие изменения проголосовали 332 народных депутата.

Ключевое нововведение — увеличение расходов на оборону на колоссальные 412 млрд гривен (около $9,8 млрд). Эти средства будут направлены на три основные цели, которые включают денежное обеспечение военнослужащих, масштабные закупки вооружения и техники, а также развитие программы боевых дронов.

Особое внимание привлекает новая схема распределения НДФЛ. Так, 60% налоговых поступлений теперь будет автоматически направляться в бюджет Министерства обороны Украины, 30% — в пользу Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) и 10% — на непосредственные нужды бригад ВСУ.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о риске возникновения задолженности по выплатам военным уже с середины августа. По данным за 2024 год, совокупные военные расходы Киева превысили $118 млрд, что составляет 62% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств.