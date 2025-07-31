Верховная Рада приняла закон о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств

Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Это событие транслировали украинские СМИ.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за то, чтобы НАБУ и САП были возвращены их полномочия, которые были отобраны совсем недавно до этого. При этом большинство голосов за закон дала правящая партия «Слуга народа». Именно по ее инициативе НАБУ и САП ранее были лишены самостоятельности.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал документ, который увеличивает штат Службы безопасности Украины. Численность СБУ повысят на 10 тыс. человек. Также ее сотрудникам разрешили применять оружие при выполнении «задач обороны».