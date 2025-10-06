Страны восточноевропейского фланга Евросоюза целенаправленно блокировали дипломатические инициативы по нормализации отношений с Россией еще в 2021 году. Как заявил политолог Андрей Кортунов в интервью NEWS.ru, Польша и прибалтийские государства сорвали предложение Ангелы Меркель о проведении саммита ЕС — Россия, что стало переломным моментом в европейской политике.

По его словам, инициатива немецкого канцлера возникла после женевской встречи президентов Путина и Байдена, когда возникла перспектива восстановления диалога. Однако восточноевропейские страны, занимавшие жесткую антироссийскую позицию, использовали принцип консенсуса в ЕС для блокировки этого предложения. Они рассматривали любой диалог с Москвой как косвенное признание легитимности российских внешнеполитических действий.

Эксперт добавил, что позиция Меркель, находившейся на завершающем этапе политической карьеры, не получила достаточной поддержки среди европейских лидеров. Отсутствие воли для преодоления сопротивления восточноевропейских партнеров привело к упущенной возможности деэскалации.

По его мнению, несостоявшийся саммит стал точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом. Блокирование дипломатического канала общения не только усугубило украинский кризис, но и предопределило дальнейшую конфронтацию, исключив политические методы урегулирования назревавшего конфликта.

