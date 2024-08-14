США не выходили на связь с Россией по поводу ситуации в Курской области

У Соединенных Штатов не было никаких контактов с РФ в связи с нападением Украины на Курскую область. Такое заявление сделал некий американский чиновник, его слова привели РИА Новости.

Анонимный чиновник из американской администрации сообщил, что по его данным, Госдепартамент не связывался с Москвой, чтобы обсудить ситуацию в российском регионе.

«Мне неизвестно о каких-либо контактах», - указал он журналистам.

Ранее пресса сообщила, что Байден назвал атаку ВСУ на регион РФ «настоящей дилеммой». Он признался, что получает доклад по этому поводу через каждые 4-5 часов.