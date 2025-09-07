Равиоли спасут мир? В Германии предложили запастись консервами на всякий случай

Германия рассматривает возможность создания стратегического запаса готовой еды, включая консервированные равиоли, чтобы обеспечить население в случае войны. Об этом также сообщил РБК , ссылаясь на зарубежные источники.

В Германии предложили создать стратегический запас готовой еды на случай кризисных ситуаций, включая войну. Министр сельского хозяйства и продовольствия Алоис Райнер заявил, что в такой запас должны входить продукты, которые можно быстро разогреть и съесть, например, консервированные равиоли или чечевица.

По мнению министра, помимо военной техники, важна и продовольственная безопасность. Сейчас в немецких запасах в основном необработанные продукты, вроде зерна, которые требуют длительного приготовления.

