Равиоли спасут мир? В Германии предложили запастись консервами на всякий случай
РБК: Германия может создать стратегический запас консервированных равиоли
Германия рассматривает возможность создания стратегического запаса готовой еды, включая консервированные равиоли, чтобы обеспечить население в случае войны. Об этом также сообщил РБК, ссылаясь на зарубежные источники.
В Германии предложили создать стратегический запас готовой еды на случай кризисных ситуаций, включая войну. Министр сельского хозяйства и продовольствия Алоис Райнер заявил, что в такой запас должны входить продукты, которые можно быстро разогреть и съесть, например, консервированные равиоли или чечевица.
По мнению министра, помимо военной техники, важна и продовольственная безопасность. Сейчас в немецких запасах в основном необработанные продукты, вроде зерна, которые требуют длительного приготовления.
