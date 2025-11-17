Журналист отметил, что ситуация воспринимается особенно болезненно на фоне происходящего на фронте. По его словам, военнослужащие ежедневно несут потери, сталкиваются с нехваткой позиций и гибелью сослуживцев, в то время как в украинской столице вскрываются факты роскоши и возможных злоупотреблений. Такое контрастное восприятие, подчеркнул Травальо, оказывает разрушительное влияние на моральный дух армии.

Он также указал, что за три года конфликта неоднократно выявлялись хищения средств, выделенных на укрепление обороны Украины. По его словам, расследования вскрывали злоупотребления при военных закупках, в том числе при поставках формы и материалов для укрепления позиций. Травальо напомнил, что два министра, занимавшие руководящие посты в энергетическом секторе, были вынуждены покинуть свои должности на фоне очередных коррупционных эпизодов.

Ранее сообщалось, что СК проводит обыск в квартире в Балашихе по делу об убийстве ребенка.