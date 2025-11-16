СК проводит обыск в квартире в Балашихе по делу об убийстве ребенка

Правоохранительные органы проводят следственные действия в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе, где ранее было обнаружено тело шестилетнего ребенка, об этом сообщает областной глава СК РФ (материал есть у ТАСС ).

По информации ведомства, после завершения осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз, которые позволят определить точные причины и время наступления смерти. Опубликованные кадры демонстрируют работу криминалистов, которые тщательно изучают возможные следы преступления, в то время как следователь оформляет соответствующий протокол обыска.

Данный инцидент произошел на фоне другого резонансного происшествия — утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы рабочие, занимавшиеся реконструкцией водоема, обнаружили останки другого ребенка. Найденные фрагменты тела находились в пакете и рюкзаке. Прибывшие на место водолазы МЧС провели дополнительное обследование акватории, однако других фрагментов обнаружено не было.

Согласно заключению судмедэксперта, смерть ребенка, чьи останки были найдены в пруду, наступила не более чем за два дня до обнаружения. В настоящее время основными подозреваемыми в убийстве шестилетнего ребенка, тело которого было обнаружено в балашихинской квартире, являются его родители.

