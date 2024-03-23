РБК: террористы, устроившие стрельбу в «Крокусе», могли иметь боевой опыт

Террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, могли иметь боевой, сообщили источники РБК . По их информации, такой вывод позволили сделать записи с камер видеонаблюдения, расположенные в здании. Однако часть видеозаписей из-за пожара не сохранилась.

Отмечается, что анализ записей показал, что вооруженные люди хорошо ориентировались в помещениях «Крокуса». По версии следствия, террористы заранее спланировали нападение на концертный зал.

«Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», — поделился информацией один из источников издания в правоохранительных органах.

Кроме того, уточнил собеседник, о заранее спланированном террористическом акте свидетельствует факт того, что вооруженные люди знали места нахождения сотрудников охраны. Именно по ним был открыт огонь в первую очередь.

Источник подчеркнул, что действия террористов были слаженными. Они умеют владеть оружием и передвигаться во время стрельбы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. Жуткие кадры распространяются в соцсетях и сейчас. Кроме того, террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений. Зал, где обычно проходят концерты, полностью выгорел.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). По данным ведомства, погибли 93 человека.

Ранее мы сообщали, что в связи с трагедией был отменен товарищеский матч сборной России и сборной Сербии, который был запланирован на 25 марта.