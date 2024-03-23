Товарищеский матч сборных России и Парагвая отменен

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен, сообщил Российский футбольный союз (РФС). Встреча должна была состояться в понедельник, 25 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — говорится в сообщении РФС.

Отмечается, что стороны договорились о проведении матча в другой день. Болельщики, которые уже купили билеты на матч, могут вернуть деньги за них. На сайте РФС опубликована подробная информация о возврате денежных средств.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен теракт. Вечером группа неизвестных вооруженных лиц в камуфляжной форме проникли в здание и начали безжалостно стрелять по людям. В этот день в концертном зале выступала рок-группа «Пикник». Также в здании прозвучали несколько взрывов, после которых возник пожар. Спасатели тушили огонь до утра. Сейчас также продолжается локализация очагов возгорания.

Известно, что в результате теракта погибли 83 человека. В больницах на данный момент находятся 107 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Поиск преступников, которым удалось скрыться с места преступления, продолжается. Как сообщала Baza, к теракту могут быть причастны граждане Таджикистана.

В свою очередь МИД Таджикистана опроверг информацию о причастности своих граждан, призвав доверять только официальным российским источникам.