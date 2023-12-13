Речь фон дер Ляйен в Европарламенте завершилась собачьим лаем
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Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге завершилось забавным курьезом.
Фон дер Ляйен завершила свою речь патетическими высказываниями о мощи Европе, но после слов «Слава Европе!» из динамиков раздался громкий собачий лай.
По залу заседаний прокатился хохот депутатов, после чего Европарламент продолжил свою работу.
Ранее фон дер Ляйен заявила в интервью Le Parisien, что обсуждение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не означает немедленного присоединения к организации. По ее словам, этот процесс займет продолжительное времени и потребует от Киева выполнения всех условий.