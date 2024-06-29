Реформатор Пазешкиан лидирует на выборах президента Ирана

Являющийся ярым сторонником проведения либеральных реформ в Иране, бывший член парламента страны Масуд Пезешкиан, принимающий, среди прочих, участие в досрочных президентских выборах в Исламской республике, стал лидером гонки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя государственного избирательного штаба.

В минувшую пятницу, 28 июня, в Иране состоялись выборы президент. После подсчета 14 млн голосов местных избирателей Пазешкиан пока обходит своего основного соперника в борьбе за президентское кресно, консерватора Джалили.

Согласно последним опубликованным данным иранского избиркома, за Пезешкиана высказались порядка 5,96 млн иранских избирателей. Консерватор Джалили отстает с 5,56 млн голосов.

К слову, президент в Иране второе лицо в государстве и фигура больше номинальной. Он занимается соблюдением в стране конституции, а также представляет внешнюю политику. Главой исламской республики является духовный лидер Аятолла Али Хаменеи.

Напомним, вертолет потерпел крушение 19 мая недалеко от района Верзеган. При авиакрушении погиб не только иранский президент Раиси, но и глава МИД Хосейна Амира Абдоллахиана. Тело погибшего президента было похоронено в мавзолее имама Резы, восьмого из 12 имамов, которых почитают шииты в Иране.