Республика Сербская объявила 24 марта днем траура в знак солидарности с РФ

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик провозгласил воскресенье, 24 марта, днем траура. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

Ранее глава российского государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил 24 марта днем траура в России.

По словам Додика, это сделано прежде всего в знак солидарности с российским народом, пострадавшим от теракта в Крокус Сити Холле под Москвой.

«Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России», — заявил президент.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что США осудили теракт в подмосковном «Крокусе».