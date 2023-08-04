Республика Сербская обвинила США и Хорватию в преступлении против сербов

Президент Республики Сербской Милорад Додик обвинил США и Хорватию в совместном преступлении, совершенном в 1995 году. Он заявил, что во время военно-полицейской операции «Буря» в Хорватии погибло около 2000 сербов, а еще 200 тысяч были выгнаны из страны. Слова сербского президента передает РИА Новости .

В своем заявлении Додик назвал операцию «чудовищным планом» и заявил, что полиция, проводившая ее «едва дождалась» проведения «очистки».

Политик не верит в то, что это было реакцией, ведь по его словам, 28 лет назад Хорватия мобилизовала больше военных, чем в стране было сербов.

Недавно пресс-секретарь правящей сербской партии Радован Ковачевич заявил, что на энтитет Боснии и Герцеговины оказывается давление, которое в истории запомнится, как «хроника бесчестия». Таким образом он прокомментировал решение Соединенных Штатов о внесении 4 представителей руководства региона в списки подсанкционных лиц.