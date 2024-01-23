Reuters: ЕС вряд ли конфискует замороженные активы РФ

Евросоюз еще не смог добиться внутреннего согласия в вопросе изъятия активов России, поэтому они, скорее всего, не будут арестованы европейскими государствами. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник, знакомый с процессом переговоров по данному вопросу в беседе с информационным агентством Reuters .

По словам собеседника информагентства, конфискации капитала российского Центробанка не произойдет. В качестве причины для этого, он указал на то, что государства-члены блока никак не могут прийти к соглашению в данном вопросе.

Чиновники в Европе озадачены не только политической стороной вопроса ареста и передачи активов РФ Киеву. Чиновники куда больше заботятся о юридической стороне данного вопроса. Сейчас возможно принять решение о передаче российских миллиардов украинскому руководству, но если потом появится юридический запрет на это, то кто будет выплачивать долги, задается вопросом министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

Ранее сообщалось, что Бельгия занялась подготовкой к использованию замороженных российских активов.