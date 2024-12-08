Reuters: США готовят новый пакет военной поддержки Украины в объеме $988 млн

Уходящая американская администрация президента Джо Байдена лихорадочно старается до 20 января 2025 года, когда запланирована инаугурация избранного главы Белого дома Дональда Трампа, успеть как можно больше накачать киевский режим различной военной и финансовой помощью.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на документ, Белый дом работает над подготовкой нового пакета военной помощи Украине, который будет на сумму $988 млн.

Согласно предварительно полученной журналистами информации, в очередной пакет помощи Киеву войдет военная техника и оборудование для ВСУ.

Пентагон, Госдеп и Белый дом пока об этом какую-либо официальную информацию не предоставляли.