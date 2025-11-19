«Режим недосыпа». Трамп пожаловался на напряженное расписание в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии

В ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме американский лидер Дональд Трамп отметил схожий график, который не позволяет им уделять достаточно времени сну.

Как передает РИА Новости, президент США напрямую связал этот факт с высокой нагрузкой, вызванной управлением государством.

«Он (наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман - ред.) мало спит, и я тоже мало сплю. Я думаю, что у нас одинаковое расписание, мы думаем о наших странах», — заявил хозяин Овального кабинета.

При этом Трамп провел контраст между своим состоянием и поведением своего предшественника на посту, Джо Байдена, иронично назвав его режим «сонным». По словам экс-президента, Байден устанавливал своеобразные рекорды, засыпая в самых разных местах, включая пляжный отдых.

«Единственный парень, который мог заснуть на пляже под наблюдением прессы», — отозвался он о Байдене.

Ранее Трамп заявил о восстановлении мирового уважения к США.