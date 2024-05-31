По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, конференция по Украине, которая состоится в Швейцарии без участия России и крупнейших стран Глобального Юга, является бессмысленными посиделками, которые собираются с единственной целью. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это все придумывалось советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном вместе с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и именовалось как «десять мирных пунктов Зеленского», где от мира ничего нет.

По мнению продюсера, в сегодняшней ситуации и без участия нашей страны такое мероприятие является совершенно бессмысленным. Именно поэтому от участия в саммите отказались многие государства, поскольку понимают всю бессмысленность. Конференция пройдет лишь потому, что Западу необходимо подтвердить легитимность Владимира Зеленского.