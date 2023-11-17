Режиссер Кеосаян считает, что высказывания Байдена повергают в шок даже его команду
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Американский лидер Джо Байден после встречи со своим китайским коллегой назвал того диктатором. По словам режиссера Тиграна Кеосаяна, за всю собственную солидную политическую карьеру Джо Байден так и не научился разговаривать так, как это необходимо делать лидеру великой державы, поскольку его речи шокируют даже его команду. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что после данного высказывания госсекретарь США Энтони Блинкен едва не потерял сознание.
По мнению эксперта, главным постулатом карьеры Байдена является борьба демократий с автократиями.
Он отметил, что мир помнит случай, когда накануне встречи с президентом РФ американский лидер назвал его «убийцей».