Режиссер Кеосаян считает, что высказывания Байдена повергают в шок даже его команду

Американский лидер Джо Байден после встречи со своим китайским коллегой назвал того диктатором. По словам режиссера Тиграна Кеосаяна, за всю собственную солидную политическую карьеру Джо Байден так и не научился разговаривать так, как это необходимо делать лидеру великой державы, поскольку его речи шокируют даже его команду. Об этом сообщает радио Sputnik.