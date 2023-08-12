Режиссер Татаров объяснил смысл смены пропагандистского сценария Киева

По словам советника офиса украинского лидера Михаила Подоляка, в нашей стране действует сеть украинских спецслужб. По словам режиссера-документалиста Валерия Татарова, киевский режим после провала наступления начинает менять пропагандистскую тактику. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что по факту все это есть только в варианте информационного поля, а не в действительности.

По мнению эксперта, главной целью такой пропаганды является управление общественным сознанием, для паники населения.