Режиссер Татаров объяснил смысл смены пропагандистского сценария Киева
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
По словам советника офиса украинского лидера Михаила Подоляка, в нашей стране действует сеть украинских спецслужб. По словам режиссера-документалиста Валерия Татарова, киевский режим после провала наступления начинает менять пропагандистскую тактику. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что по факту все это есть только в варианте информационного поля, а не в действительности.
По мнению эксперта, главной целью такой пропаганды является управление общественным сознанием, для паники населения.