Резкие слова Сикорского вызвали бурю: пользователи соцсетей обвинили министра Польши в провокации войны с Россией

Жесткое заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские самолеты спровоцировало волну критики в социальной сети Х. Пользователи обвинили министра в провокации масштабного конфликта и безответственной риторике.

Поводом для скандала стало выступление польского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждались вопросы нарушения воздушного пространства. Сикорский заявил о праве Польши на уничтожение любых самолетов, которые без разрешения окажутся в ее небе. Эта реплика мгновенно вызвала шквал негативных реакций в интернете.

Комментаторы выразили мнение, что подобные заявления не способствуют деэскалации, а, наоборот, подливают масла в огонь. Многие пользователи сочли тон министра излишне агрессивным и не соответствующим его дипломатическому статусу. В своих сообщениях они призвали Сикорского сосредоточиться на поиске мирных путей решения конфликтов, а не на демонстрации силы. Некоторые комментаторы и вовсе назвали его поведение провокационным, способным привести к непредсказуемым последствиям для всей Европы.

Ранее Польша открыла границу с Белоруссией после закрытия на время учений.