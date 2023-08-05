РИА Новости: Скорость ударов ракет вырастет с новыми системами связи

Скорость ударов РК ВС РФ возрастет с введением обновленных систем связи, обеспечивающих ускоренную загрузку полетных заданий в ракеты. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Источник рассказал изданию, что для ВС РФ были созданы новые коротковолновые линии связи (КВ), которые ускорят загрузку заданий в ракеты благодаря тому, что передают намного больше данных за тот же отрезок времени. Новая технология должна положительно сказаться на скорости реагирования отечественных войск на вражеские действия, что поможет им оперативнее отрабатывать удары по силам противника.

Военный эксперт Денис Федутинов объяснил, что КВ-связь дублирует спутниковые линии связи, распространяющие сигнал по кабелям, расположенным от оборудования до абонента. Но такие кабели легко уничтожить в бою, указал Федутинов. Поэтому КВ-связь будет более актуальна для флотов, где нет возможности провести кабели, или для боев, где нужно быстро менять позицию после нанесения удара, поясняет эксперт.

Федутинов сообщил, что увеличением скорости передачи данных сейчас занимаются многие уполномоченные ведомства. Расширение полосы сигнала, а не наращивание количества каналов позволяет получать более высокую скорость при тех же затратах в вопросах технологических мощностей.