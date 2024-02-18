В гибели военнопленных украинцев и экипажа сбитого украинской ракетой российского транспортника Ил-76 под Белгородом виновны британские советники киевского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией информированный источник.

Напомним, инцидент произошел 24 января в небе над Белгородской областью. Военно-транспортный самолет Ил-76 российских ВКС с летевшими в нем на обмен 65 украинскими пленными солдатами был сбит управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot, выпущенными из селения Липцы в Харьковской области. В результате произошедшего ни экипаж, ни бойцы ВСУ, ни трое сопровождавших их не выжили.

«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал инцидент в небе Белгородской области преступлением Киева против своих же граждан.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.