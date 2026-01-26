«Рисковать жизнью, лишь бы не на фронт». Украинцы группами штурмуют границу

В попытках покинуть территорию страны и уклониться от призыва на военную службу все больше граждан Украины предпринимают попытки силового прорыва государственной границы. Об этом сообщил информированный источник ТАСС в российских силовых ведомствах.

Как отметил собеседник агентства, в холодное время года выбирающие побег люди идут на крайние меры, избирая крайне рискованные маршруты.

«В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт», — констатировал он.

По предоставленной информации, для организации побега за рубеж граждане нередко объединяются в группы, после чего пытаются преодолеть пограничные рубежи буквально напролом.

В частности, как передает источник, в Черниговской области пограничникам пришлось значительно усилить режим контроля на участке с Румынией в связи с возросшим числом уклонистов. Наиболее популярным направлением для нелегального выезда, согласно полученным сведениям, остается румынское, следом за ним идет молдавское.

Ранее сообщалось о том, что украинских беженцев от мобилизации в Белоруссии ждут сотрудники КГБ.