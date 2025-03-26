Рютте отреагировал на призыв не приближать силы НАТО к России

НАТО имеет право самостоятельно принимать решения в ответ на требования России не приближать силы альянса к ее границам, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

Так он ответил на вопрос о том, как НАТО отреагирует на требования российской стороны в качестве условия прекращения огня на Украине отвести свои силы с территории новых членов альянса.

Путин, заявил Рютте, может выдвигать любые требования, но он не может указывать 32 членам НАТО, как им действовать между собой, так как это их право.

Рютте также добавил, что к мирным переговорам по Украине это не имеет отношения.

Ранее Рютте заявил, что Украине никогда не обещали прием в НАТО.