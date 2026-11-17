На Енисее в Красноярском крае обнаружили древнюю каменоломню Крутой Лог, где сохранились десять мегалитов весом до десяти тонн, а на шести из них — петроглифы. Об этом сообщает журнал «Краткие сообщения Института археологии РАН».

Каменоломню нашли в Краснотуранском районе возле затопленной деревни Байкалово. Местные краеведы сообщили о рисунках на камнях еще в 2020 году, а в мае 2025-го исследователи вернулись для повторного осмотра. Десять почти прямоугольных блоков песчаника длиной от 2,2 до 4,1 метра лежат цепочкой на склоне, удобном для спуска. Судя по расположению, их уже начали тащить вниз, но по неизвестной причине работу прервали.

Ученые полагают, что мегалиты предназначались для ограды кургана тагарской культуры VI–IV веков до нашей эры, расположенного в полутора километрах. Не исключена и более поздняя тесинская культура. Петроглифы, по мнению авторов, значительно моложе самой каменоломни: изображения есть на шести блоках, всего насчитали как минимум 11 поверхностей с рисунками. Это антропоморфные фигуры, олени, птицы и неопределенные животные, а также родовые знаки-тамги, оставленные енисейскими кыргызами в последние века I тысячелетия нашей эры.

Часть рисунков скрыта под землей, поэтому археологи планируют расчистку и трехмерную реконструкцию, а также раскопки для радиоуглеродного датирования.

Ранее стало известно, что археологи обнаружили на Алтае древние кольца из скорлупы страусиных яиц и костяную иглу с просверленным ушком.