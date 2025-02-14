Генсек НАТО заявил, что Украине никогда не обещали прием в блок

Киеву никогда не обещали, что его примут в состав Северо-Атлантического альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь этой организации Марк Рютте. Его слова привело РИА Новости.

Генсек сообщил, что Украина по-прежнему остается одной из основных тем для Запада. Ей стремятся обеспечить как можно более лучшую позицию при запуске мирных переговоров. Тем не менее, страны НАТО никогда не давали гарантии того, что украинцев примут в состав альянса.

«Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью», — указал Рютте.

Он добавил, что сейчас ведутся проработки того, что именно станет гарантией безопасности для Киева в случае прекращения боевых действий.

Ранее Рютте заявил, что НАТО в 2024 году заметно перевыполнило план по поставке военной помощи ВСУ. Вместо запланированных 40 млрд долларов странами альянса было выделено 50 млрд долларов. Он уточнил, что больше половины этих средств поступили от европейских государств и Канады.