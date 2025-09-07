Родина зовёт... из-за границы? Немецкий политик требует вернуть военнообязанных украинцев

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил с инициативой о возвращении на родину находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста.

По мнению политика, их обязанность — защищать собственное государство, а не проживать на социальные пособия немецких властей.

Зёдер заявил, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине такой шаг является оправданным для усиления обороноспособности страны. Особое внимание он акцентировал на крайне низком уровне трудоустройства среди данной категории беженцев в сравнении с другими европейскими государствами.

Ранее сообщалось о том, что Польша выдворила 15 украинских беженцев за различные правонарушения.