«Родину-мать» в Киеве продолжают освобождать от советской символики

Скульптор Алексей Пергаменщик, который занимался демонтажом герба СССР со щита монумента «Родина-мать» в столице Украины, сделал новое предложение. Об этом пишет ТАСС вечером пятницы, 4 августа.

По словам Пергаменщика, на «Родине-мать» еще слишком много советской символики, и ее всю надо заменить, в частности, у него вопрос возник к звездам на гарде меча. Скульптор предложил заменить эту гарду на похожую, которая была у князя Святослава или Владимира.

Напомним, что именно Пергаменщик заменил герб СССР на щите трезубцем.