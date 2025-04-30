Небензя призвал Украину сделать шаг к переговорам в виде майского перемирия

Россия выражает готовность к прямому диалогу с украинскими властями без предварительных требований, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Хотя, по его словам, есть вопросы, связанные с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, Небензя напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о майском перемирии. Это решение рассматривается как жест доброй воли со стороны России.

«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — сказал в своем выступлении Небензя.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Россия готова серьезно говорить о прекращении украинского конфликта, но не позволит превратить мирные переговоры в средство для укрепления позиций Киева.