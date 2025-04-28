Путин утвердил перемирие на дни празднования Победы

Президент России Владимир Путин объявил официальное перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом сообщили в телеграм-канале Кремля. Оно будет действовать с 00:00 с 7 мая на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

Кремль призывает Киев поддержать инициативу и также объявить перемирие на указанный период. В заявлении подчеркивается, что в случае нарушения режима прекращения огня со стороны Украины российские вооруженные силы примут соразмерные и действенные ответные меры.

Россия подтверждает свою неизменную готовность к проведению мирных переговоров без предварительных условий, нацеленных на урегулирование первопричин украинского кризиса, и открыта к конструктивному взаимодействию с международным сообществом.

Ранее сообщалось, что лидеры почти 20 стран поучаствуют в Параде Победы в Москве.