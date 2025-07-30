Руководитель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул в беседе с РИА Новости, что у России больше исторических оснований для претензий на Аляску, чем у Соединенных Штатов Америки.

В связи с этим он выразил свое мнение по поводу недавних заявлений подполковника сухопутных войск Соединенных Штатов Америки Джеффри Фрица, который предложил рассмотреть возможность приобретения Командорских островов у России для мониторинга активности китайских подводных лодок, которые могут следовать в Арктику.

По мнению Рогова, Соединённым Штатам стоит задуматься не о приобретении Командорских островов, а о том, чтобы продать Аляску и вернуть ее России. У нашей страны больше исторических оснований для владения Аляской, чем у США.

«Первыми осваивающими данные земли цивилизованными людьми были именно русские, которые несли культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов», — сказал Рогов.

Рогов также отметил, что западные политики должны осознать: Россия не ведет переговоров о продаже своих земель.