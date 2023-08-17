Рогов: ВСУ готовятся ввести в бой танки Challenger на запорожском направлении

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся ввести в бой танки Challenger на запорожском фронте. Об этом он заявил в интервью РИА Новости .

«Сейчас точно подтверждается, что украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта. Посмотрим, насколько ярче и быстрее горят британские танки, чем немецкие Leopard», – сказал Рогов.

По словам российского президента Владимира Путина, украинское контрнаступление началось 4 июня. Как отметил глава государства, ВСУ ни на одном из направлений (южнодонецком, артемовском, запорожском) не испытывают успехов, а, наоборот, терпят большие потери.

4 августа Министерство обороны РФ сообщило, что за два месяца «контрнаступа» Украина потеряла больше 43 тысяч человек и более 4,9 тысяч единиц военной техники и оружия. Также, по данным оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили 25 немецких танков Leopard, семь колесных танков AMX, переданных Францией, а также 21 американскую БМП Bradley.

Ранее МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на Украину свою технику и вооружение, в том числе – натовского образца, однако реакции никакой не последовало.

Танки Challenger являются основным боевым танком сухопутных войск Великобритании. Они применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке.