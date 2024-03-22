Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что действия российских военных привели к оттоку наемников из ВСУ. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

По словам Рогова, удары ВС РФ по украинским солдатам спровоцировали отток иностранных наемников в Запорожской области.

«Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток», — отметил Рогов.

Он уточнил, что все меньше иностранных наемников едут воевать за президента Украины Владимира Зеленского. Рогов подчеркнул, что на данный момент наемники присутствуют в ВСУ в качестве командиров. Также они могут принимать решения по нанесению ракетных ударов, поскольку оружие поставляется ВСУ Западом.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР.

На Украине создан так называемый «интернациональный легион», о котором в том числе рассказывали официальные лица государства. В него входят иностранцы, которые участвуют в боевых действиях.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства обороны РФ Молдавии Анатолий Носатый подтвердил, что на Украине воюют молдавские наемники.