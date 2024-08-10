Росатом сообщил о штатной ситуации на Курской АЭС

Курская атомная электростанция (АЭС) продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Ранее численность персонала на строительной площадке АЭС-2 была временна снижена.

«Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР–ТОИ, функционируют штатно», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что энергоблоки Курской станции №1, 2, 3 и 4 на данный момент находятся в режиме эксплуатации без генерации.

Накануне Росгвардия усилила меры по обеспечению безопасности на Курской АЭС в связи с атаками ВСУ на Курскую область. Местные жители начали жаловаться на звонки. Неизвестные сообщали о том, что станция якобы захвачена. В правительстве региона подчеркнули, что эти данные являются фейком.

Утром 6 августа ВСУ незаконно вторглись на территорию России, атаковав массировано Суджанский район Курской области. Российские военные продолжают операцию по вытеснению украинских боевиков с территории региона.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что позиции ВС РФ у приграничья Курской области усилили танки.