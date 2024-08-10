Танки укрепили позиции ВС РФ у приграничья Курской области

К приграничному району Курской области, где идут бои против боевиков ВСУ, прибыли танки для укрепления позиция ВС РФ. Об этом в субботу, 10 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

Оборонное ведомство отметило, что экипажи танков полностью готовы к работе и нанесению ударов по мобильным бронегруппам ВСУ как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Ранее Минобороны РФ также сообщало о переброске сил российской армии к приграничным районам Курской области. Отмечалось, что в состав выдвинувшейся колонны вошли системы залпового огня БМ-21 «Град», тяжелая гусеничная техника и военные грузовики.

Утром 6 августа вооруженные формирования Украины незаконно проникли на территорию России, прикрываясь массированной атакой на Суджанский район Курской области.

На данный момент российские военные продолжают операцию по вытеснению украинских боевиков с территории РФ.

Ранее сообщалось, что над Курской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 26 вражеских беспилотников.