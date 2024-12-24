«Роскосмос» и NASA договорились о сроках завершения работы МКС

«Роскосмос» и NASA синхронизировали сроки завершения работы Международной космической станции (МКС). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава российского ведомства Юрий Борисов.

Он отметил, что эта мера направлена на предотвращение возможных перерывов в пилотируемой космической программе.

По словам главы «Роскосмоса», в планы РФ входит запуск первого модуля новой российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году. Ожидается, что формирование станции будет завершено в период с 2032 по 2033 годы, а первые пилотируемые полеты к ней запланированы на 2028 год.

Борисов добавил, что сроки участия России в проекте МКС зависят от текущего технического состояния ее сегмента и сроков развертывания новой РОС, а также от начала полетов российских космонавтов к ней.

На данный момент Россия планирует продолжать работу на МКС до 2028 года. Окончательные сроки завершения эксплуатации станции будут уточнены в сотрудничестве с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

МКС функционирует на орбите с 20 ноября 1998 года. Вес станции составляет около 435 тонн и с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. В проекте участвуют Россия, Канада, США, Япония и еще 10 стран, являющихся членами Европейского космического агентства (ЕКА).

Ранее «Роскосмос» гарантированно пообещал аналог Starlink в России к 2030 году.