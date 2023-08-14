Россия чаще всех проводила учения с Китаем за последние 10 лет

РФ чаще всех проводила военные учения с Китаем за последние 10 лет из-за напряженности в отношения КНР и Запада. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post .

Представители СМИ отметили, что по мере роста напряженности во взаимоотношениях Пекина и Запада, КНР и РФ охватывали все более широкий спектр областей для военных учений. Следующим по значению в этом вопросе для Китая стал Пакистан, сообщили журналисты.

С момента 18-го съезда китайской Компартии, с РФ было проведено как минимум 45 учений, и при этом, исключительно двухсторонних учений насчитывается 20, сообщают СМИ. Эти показатели стали самыми большими. Сообщается также, что на этих учениях, самыми приоритетными для Пекина были учения по маневрам со стрельбой и проведением спасательных операций.

В SMPC также сообщили, что сотрудничество стран еще сильнее укрепляется из-за их совместной работы в Шанхайской организации сотрудничества из-за того, что ШОС часто проводит учения по борьбе с терроризмом.