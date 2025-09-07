Россия открыта для переговоров с Киевом, чего не скажешь об украинской стороне. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя возможные перспективы переговорного процесса.

Россия готова к переговорам с Украиной, в отличие от Киева, как отметил сенатор Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что российская сторона уже озвучила все свои позиции, в том числе на пресс-конференции президента в Пекине.

Сенатор считает, что Украина заинтересована лишь в перемирии, чтобы получить новое оружие и перегруппировать силы. Он также добавил, что пока Киев пользуется поддержкой Германии, Франции и Великобритании, ситуация не изменится, и Украина будет продолжать конфликт.

Ранее после ночных взрывов в городах Зеленский обратился к Западу.