Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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Россия и Иран уже до конца года могут подписать обновленный договор о стратегическом партнерстве, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Он сообщил, что переговоры в Москве в этом месяце должны стать финальными, и документ будет отправлен на подпись.
Договор должны ратифицировать парламенты двух стран.
Ранее Джалали констатировал, что отношения между Ираном и Россией выходят на новый уровень, благодаря схожим взглядам на региональную и международную политику.